Митинг ко Дню военной контрразведки прошел в Химках

22 декабря в Химках у мемориала «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину» прошла торжественная церемония в честь Дня военной контрразведки России. Мероприятие объединило жителей города, общественных деятелей и представителей муниципальной власти.

У мемориала собрались активные жители и почетные гости, чтобы возложить цветы и выразить уважение военным контрразведчикам. С приветственным словом к участникам обратилась муниципальный депутат Ирина Спирина. Она подчеркнула, что подобные встречи стали в Химках системной работой по сохранению исторической памяти.

Во время церемонии участникам напомнили, что День военной контрразведки отмечается в России ежегодно 19 декабря. Представители общественных организаций рассказали о значении этой службы, сотрудники которой ведут незримую борьбу с угрозами как в тылу, так и на передовой, проявляя мужество, профессионализм и верность Родине.

«Мы должны помнить подвиги наших предков, которые защищали страну на всех фронтах, включая невидимый. Современные контрразведчики, многие из которых сейчас с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, — это их прямые наследники. Наша задача — сохранить эту память и передать ее молодежи», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Возложение цветов стало частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что в ее рамках в городе регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.