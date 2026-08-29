Митинг ко Дню военного медика прошел в Химках

В сквере Марии Рубцовой в Химках состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню военного медика. У мемориала «Подвиг милосердия» собрались десятки горожан, чтобы отдать дань уважения самоотверженному труду врачей, фельдшеров и медсестер, которые на протяжении столетий спасают жизни на поле боя и в госпиталях.

В церемонии приняли участие депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Гости встречи познакомились с историей памятника: в образе медсестры на мемориале увековечена химчанка Мария Петровна Семикова, прошедшая всю Великую Отечественную войну и встретившая Победу в Берлине. Ее фронтовая фотография легла в основу скульптуры, ставшей собирательным образом молодых жительниц Химок, трудившихся в госпиталях и спасших тысячи жизней.

Владислав Мирзонов отметил, что среди героев нашего времени — Людмила Болилая, ефрейтор, медсестра, закрывшая собой раненого бойца во время обстрела и ставшая первой женщиной — Героем России в зоне специальной военной операции. «Пример самоотверженности, достойный великих предшественников», — подчеркнул депутат.

Участникам также рассказали об истории праздника и о подвигах военных медиков, которые несут службу в Вооруженных силах страны. В завершение встречи горожане возложили цветы к мемориалу.

Сергей Малиновский выразил особую благодарность землякам-медикам, выполняющим долг в зоне СВО, и сотрудникам химкинского филиала № 8 военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. «Единой слаженной командой, в сложнейших условиях, они каждый день спасают наших бойцов», — сказал председатель Совета депутатов.

История военно-медицинской службы России насчитывает более двух столетий — с момента ее основания в 1805 году при императоре Александре I. И до сегодняшнего дня военные медики остаются рядом с бойцами: на поле боя, в госпиталях, в самых тяжелых условиях, подтверждая верность профессии и долгу.