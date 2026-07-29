Митинг ко Дню Военно-морского флота России прошел в Солнечногорске

Торжественная церемония, посвященная 330-летию Военно-морского флота России, состоялась в поселке Санатория Министерства обороны. Участники возложили цветы к братской могиле воинов, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память.

В митинге приняли участие заместитель главы Сонечногорска Эдуард Машковцев, глава совета депутатов Марина Веремеенко, руководитель фракции «Единая Россия» в совете Ольга Гончар, волонтер СВО, чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, сотрудники клинического санатория «Солнечногорский» и местные жители.

«Я считаю, что историю нужно передавать от старших к младшему, из семьи в семью, из поколения в поколение. Сегодня, как и много десятилетий назад, защитники Отечества проявляют мужество и самоотверженность, и мы видим, какое огромное количество новых героев появляется на линии боевого соприкосновения», — отметил Александр Зарубин.

Начальник санатория «Солнечногорский» Сергей Сорокин подчеркнул, что такие мероприятия помогают объединить поколения и напоминают, что уважение к своей истории начинается с уважения к тем, кто ее создавал.

«Для нашего санатория сохранение памяти о защитниках Отечества — это больше, чем традиция. Здесь покоятся воины, которые смогли нас защитить в годы войны и отдавшие жизнь за Родину. Наш долг — бережно хранить память об их подвиге», — сказал Сергей Сорокин.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием вокалистов округа, а также вручением благодарственных писем сотрудникам учреждения.