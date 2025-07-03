Памятное мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий провели на мемориальном кладбище в Волоколамске. Участники отдали дань уважения ныне живущим героям и почтили память погибших.
К митингу присоединились заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Марнова, председатель местного отделения «Боевое братство» Олег Паршин и председатель Совета ветеранов Виктор Бахирев.
Также участие в событии приняли ветеран боевых действий Александр Шалыгин, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Волоколамске Алексей Вирясов и священник Михаил Поляков. Они возложили цветы к мемориалу.
В этот день провели церемонию вручения медалей «30 лет Чеченской кампании» ветеранам боевых действий. Награду получили руководитель общественной организации «Братства ОМОН России» Александр Алексеев, а также Александр Новиков, Георгий Цуканов и Алексей Бухаров.
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Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Волоколамске
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