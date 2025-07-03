Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Чехове

У барельефа воинам-интернационалистам на Аллее Славы в Чехове провели мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий. Участники почтили память погибших и отдали дань уважения ныне живущим героям-землякам.

На митинг пришли глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, ветераны, депутаты, а также жители с детьми. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

«Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших воинов, которым приходилось вставать на защиту Отечества — в далеком прошлом, на фронтах Великой Отечественной, в локальных конфликтах новой эпохи и сейчас в ходе проведения специальной военной операции. Мы все в долгу перед этими ребятами», — сказал Михаил Собакин.