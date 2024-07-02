Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Балашихе

Торжественное мероприятие прошло у мемориала в Сквере Героев в микрорайоне Заря. В День ветеранов боевых действий вспоминали тех, кто участвовал в вооруженных конфликтах в разных точках, тех кто защищал интересы России.

У мемориала в Сквере Героев собрались жители микрорайона Заря, депутат Госдумы, Мособлдумы и те, кто участвовал в боевых действиях на Кубе, Северном Кавказе, в Египте, Мозамбике, Анголе, Ливии, Сирии, Афганистане, Вьетнаме, участники СВО, которые сейчас в отпуске. Присутствующие почтили минутой молчания память павших героев и возложили цветы к мемориалу. 44 Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны увековечены на монументе.

«История нашей страны — это история ее защиты. Я с особой благодарностью говорю всем ветеранам боевых действий огромное спасибо. Родина никогда не забудет вас, ваши героические поступки. И я очень рад, что у нас в Московской области есть такой праздник, когда мы с особым отношением вспоминаем, что вы сделали для нас, для нашей страны, для Российской Федерации. С праздником вас!» — сказал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

День ветеранов боевых действий отмечают в регионе 1 июля. Идея создать праздник — День ветеранов боевых действий пришла от всероссийского общества «Боевое братство», позже к ним присоединились «Офицеры России».

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