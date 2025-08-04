Митинг ко Дню ВДВ прошел в Химках

Патриотическую встречу, посвященную Дню Воздушно-десантных войск, провели в микрорайоне Химок Подрезково. Присутствующие возложили цветы к памятному камню, установленному в установлен в честь десантника и героя-интернационалиста Игоря Жаринова.

Именем Игоря Жаринова названа улица в Химках, которая находится в Подрезково. Герой погиб, выполняя служебное задание.

«Такие мероприятия важны не только для тех, кто носил форму. Они напоминают каждому, что память о земляках — это часть нашей общей ответственности», — отметил депутат Химок Алексей Федоров.

Почтить память героев Воздушно-десантных войск пришли воины-интернационалисты, представители «Боевого братства» и неравнодушные жители. Они возложили к монументу цветы и поблагодарили военнослужащих.

Встречу провели 2 августа. Эту дату отмечают с 1930 года, когда под Воронежем впервые прошло массовое боевое десантирование.