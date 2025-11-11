Митинг ко Дню сотрудников органов внутренних дел прошел в Красногорске

В Красногорске почтили память сотрудников МВД, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей. В митинге приняли участие сотрудники Управления, ветераны правоохранительной службы и представители Общественного совета.

Священник Андрей Захаров совершил заупокойную литургию. Участники митинга акцентировали внимание на важности сохранения исторической памяти и передачи ее молодому поколению. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, установленному в честь сотрудников органов внутренних дел, павших при исполнении служебного долга.

Мероприятие подчеркнуло преданность профессии и важность сохранения памяти тех, кто обеспечил безопасность и законность в обществе. Ветераны и действующие сотрудники правоохранительных органов отметили, что коллеги будут жить в их сердцах.