Митинг ко Дню сотрудника органов внутренних дел прошел в Химках

В Химках у мемориала «Защитникам Отечества» 10 ноября состоялась торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел. Алые гвоздики на фоне холодного гранита стали символом благодарности и памяти.

Жители, представители администрации и почетные гости собрались, чтобы выразить признательность тем, кто ежедневно охраняет наш покой, и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за безопасность страны.

«Профессия полицейского — это не просто работа, это ежедневный подвиг, сопряженный с огромным риском. Эти люди стоят на страже нашего покоя, нашей безопасности, порой ценой собственной жизни. Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют нам выразить свою благодарность и почтить память тех, кто до конца остался верен присяге и своему долгу», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Участники встречи узнали об известных полицейских и истории их профессионального праздника. С речью перед собравшимися выступил сотрудник полиции и член Ассоциации специальной военной операции в Химках Антон Зенькович. Он отметил важность роли правоохранительных органов в обеспечении безопасности страны. Участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

«Такие мероприятия невероятно сплачивают. Они напоминают о том, что мы — единый народ. Это особенно важно сегодня, когда солдаты в зоне проведения специальной военной операции вновь сражаются за наши ценности и наше будущее. Единство тыла — это то, что придает им сил», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Митинг ко Дню сотрудника органов внутренних дел стал частью масштабной патриотической программы, которую с прошлого года реализуют в Химках. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что главная задача подобных мероприятий — сплотить разные поколения на основе общих ценностей: любви к России, уважения к истории и культуре родного города и страны.