Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел во Фрязине

Участниками памятного мероприятия стали депутаты окружного совета Сергей Зак, Константин Русаков и Елена Шульга, активисты «Молодой Гвардии» и неравнодушные жители наукограда. Они возложили цветы к мемориалу, чтобы отдать дань уважения всем погибшим от рук террористов.

В рамках акции «Деревья памяти» молодогвардейцы создали символичную инсталляцию из бумажных журавликов, размещенных на деревьях. Эти птицы как символ мира и памяти призваны напомнить о хрупкости человеческой жизни. В память о невинных жертвах трагедии в Беслане и других террористических актов участники митинга зажгли свечи.

День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечают ежегодно 3 сентября. Дата связана с трагическими событиями в Беслане в 2004 году, когда боевики захватили школу № 1. В ней находились более тысячи человек. В результате теракта погибли сотни жертв, в том числе дети. Сотрудники спецназа ФСБ, штурмовавшие здание, ценой собственных жизней спасали заложников.