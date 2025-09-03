Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Видном

Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел на Аллее Славы в Видном. Участники почтили память жертв трагедии в Беслане в 2004 году.

Участники митинга акцентировали внимание на необходимости объединить усилия общества в борьбе с этой угрозой.

«Противодействие терроризму требует постоянной и системной работы на всех уровнях. Крайне важно формировать у молодого поколения осознание ценности человеческой жизни и понимание разрушительной силы подобной жестокости. Мы сохраняем высокий уровень внимания к этой проблеме, не снижая активности, независимо от внешних обстоятельств. В Ленинском округе эта деятельность ведется на постоянной основе, начиная с дошкольных учреждений и, в особенности, в общеобразовательных школах, где учащиеся уже способны осознать масштабы трагедий, к которым приводит терроризм», — сказал заместитель главы городского округа Эдуард Арадушкин.

Участники почтили память жертв и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания. В знак скорби к мемориалу воинам-интернационалистам и «Нашим матерям» были возложены гвоздики.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают ежегодно 3 сентября. Дата связана с трагическими событиями в Беслане в 2004 году, когда боевики захватили школу № 1. В ней находились более тысячи человек. В результате теракта погибли сотни жертв, в том числе дети. Сотрудники спецназа ФСБ, штурмовавшие здание, ценой собственных жизней спасали заложников.

В митинге в Видном приняли участие жители округа, школьники, представители администрации и депутатского корпуса, Видновского благочиния, активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Победы», «Движения Первых», «Юнармии» и сотрудники правоохранительных ведомств.