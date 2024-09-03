Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдет в Лобне 3 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В городском округе Лобня 3 сентября проведут памятный митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагедии, произошедшей в Беслане в сентябре 2004 года.

Жители Лобни почтут память жертв терроризма 3 сентября. Эта дата приурочена к трагическим событиям 2004 года в городе Беслане. Тогда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном — женщины и дети.

Все желающие могут присоединиться к памятному мероприятию, которое пройдет рядом с Храмом Архистратига Михаила на Красной поляне по адресу: улица Лейтенанта Бойко, № 41А.

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