Митинг ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Подольске
Памятная акция, посвященная 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась на площади Славы. Молодежь городского округа почтила память жителей блокадного города и возложила цветы к мемориалу.
Ежегодно студенты колледжа имени Александра Никулина участвуют в акции «Блокадный хлеб».
«Мы печем те самые 125 граммов блокадного хлеба, сами разрезаем и, соответственно, сами доставляем на место проведения акции. Очень приятно, что нам доверили такую важную миссию», — рассказала педагог-организатор колледжа Елизавета Акимова.
В патриотическом мероприятии приняли участие 200 человек –юнармейцы, кадеты, студенты, активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеры Подмосковья».
Напомним: блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады, а 27 января 1944 года город был окончательно освобожден. Эта дата отмечается как День воинской славы России.