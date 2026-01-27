Митинг ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Балашихе

Торжественное мероприятие, посвященное полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, состоялось у мемориала на площади Славы. В митинге участвовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты окружного совета, руководитель организации «Братство краповых беретов „Витязь“», Герой России Сергей Лысюк, молодежь и неравнодушные жители города.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо осады, а 27 января 1944 года немецко-фашистские войска были окончательно разгромлены, и город полностью освободили.

«Сегодня мы чтим одну из самых значимых и трагических дат в истории нашей страны. В Балашихе живут ветераны, дети блокадного Ленинграда, потомки героев. Низкий вам поклон за вашу силу, за ваш пример, за вашу правду, которую вы передаете нашей молодежи», — сказал в своей речи Сергей Юров.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу.