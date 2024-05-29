Митинг ко Дню пограничника прошел в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Торжественное возложение цветов прошло у памятника «Пограничникам всех поколений» в Чехове. Митинг приурочили ко Дню пограничника.

Пограничники Чехова в день своего профессионального праздника приняли участие в митинге. Памятник «Пограничникам всех поколений» был открыт на 100-летие погранвойск. Ветеранов и действующих военнослужащих с праздником от имени главы округа поздравил его первый заместитель Артем Попов.

«Россия обладает самыми большими границами своей территории и граничит с 18 государствами. Поэтому важность и значимость вашей службы недооценить нельзя. С праздником, уважаемые товарищи», — сказал он.

В ветеранской организации пограничных войск Чехова 350 участников. Многие из них сегодня мобилизованы или добровольно несут службу в зоне специальной военной операции, защищают границы России. Скоро ряды пограничников начнут существенно пополняться, так как с этого года срочную военную службу разрешено проходить в пограничной службе ФСБ.

«Работаем плотно с детьми. У нас есть юнармейский отряд „Орленок“ имени Евгения Родионова, был организован кадетский класс. В сентябре мы планируем открыть еще один класс, поэтому работа идет очень интенсивная. Мы занимаемся нашим подрастающим поколением», — отметил председатель Совета ветеранов пограничников городского округа Чехов Михаил Баранов.

Ветераны погранслужбы сегодня активно участвуют в жизни округа: ведут патриотическую работу, а также собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса и бойцов на передовой. Самых инициативных ветеранов сегодня наградили медалями «За верность» имени Евгения Родионова и «Патриот России».

К высеченной в граните карте России участники торжественного мероприятия возложили цветы.

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