Митинг ко Дню Победы с возложением цветов прошел на Ногинском кладбище

В преддверии Дня Победы в Ногинске состоялся памятный митинг, посвященный героям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на городском кладбище, где возложили цветы к могилам павших защитников Родины.

В акции приняли участие представители местной власти, военнослужащие, депутаты, общественные активисты и школьники. Они вместе вспомнили тех, кто отдал жизнь на фронте, пропал без вести или умер от ран в госпиталях.

Глава округа обратился к собравшимся с важным посланием о необходимости сохранять память и передавать ее молодому поколению. Он подчеркнул, что несколько десятков тысяч жителей Ногинска были призваны на службу, и многие из них не вернулись домой.

На территории кладбища находятся два воинских захоронения, где покоятся почти три сотни воинов. Благодаря таким мероприятиям память о героях продолжает жить в сердцах жителей.

«Для нас сегодня главное — не переставать проводить памятные акции, привлекать молодежь и говорить о павших. Продолжим это делать. Это наш святой долг, наша история», — обратился к собравшимся глава Богородского округа Игорь Сухин.