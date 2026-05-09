Митинг ко Дню Победы провели в Воскресенске

У мемориала «Вечный огонь» в Воскресенске 9 мая собрались активисты и сторонники «Единой России», депутаты и молодогвардейцы. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«Возложение цветов — это знак того, что подвиг нашего народа живет в сердцах поколений. Это выражение общей ответственности за сохранение исторической правды и воспитание у молодежи уважения к героическому прошлому страны. „Единая Россия“ неизменно защищает эти ценности, строя на них свою работу и объединяя жителей Подмосковья и всей России», — подчеркнул секретарь местного отделения партии Алексей Малкин.

Активистка Анна Смирнова отметила, что для нее 9 Мая — это день гордости за страну, за мужество и единство народа. По ее словам, пока мы помним подвиг героев, Россия остается сильной и непобедимой.