Митинг ко Дню Победы провели в Раменском округе

В преддверии Дня Победы в Раменском округе у Вечного огня прошла церемония возложения цветов с участием волонтеров, юнармейцев, курсантов, представителей администрации и прокуратуры. Почетным гостем стал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Исполняющая обязанности руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Раменского округа Елизавета Шахнина отметила, что молодежь с особым трепетом относится к таким традициям. По ее словам, они собрались возложить цветы в память о ветеранах-воинах, которые отстаивали честь родной земли и положили свои жизни ради этого.

Руководитель юнармейского отряда «Неудержимые» школы № 11 поселка Дружба Наталья Борисова подчеркнула, что молодежи необходимо прививать военно-патриотическое воспитание. Ребята должны любить свою Родину, знать своих героев и уважать предков.

После митинга состоялось открытие мемориальной доски Владимиру Васильевичу Кузнецову — участнику Великой Отечественной войны, который после войны продолжал служить в прокуратуре. Доску установили на здании Раменской городской прокуратуры.

Сергей Забатурин отметил, что Кузнецов был прокурором Раменского в послевоенные пятидесятые годы, а затем в течение 13 лет занимал должность прокурора Подмосковья. Увековечить его память — обязанность нынешнего поколения. Прокурор добавил, что молодые сотрудники каждое утро приходя на работу, будут видеть героя и ветерана, и это поможет им работать лучше.