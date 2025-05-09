Митинг ко Дню Победы прошел в Ново-Ольховской школе в Наро-Фоминске

В Ново-Ольховской школе провели урок мужества, митинг и «Вахту памяти». Ученики, жители округа, солдаты и офицеры 4-й гвардейской танковой дивизии возложили цветы и венки.

Митинг прошел у монумента односельчанам, павшим в годы Великой отечественной.

«Это мероприятие не одноразовое. Сколько времени открыта школа — с 1987 года — мы шефствуем над этой братской могилой, ходим в походы по местам боевой славы. Сейчас в школе уже четвертое поколение учится. Наши ученики, кто стали папами и мамами, переносят все, что мы им когда-то давали, своим детям», — сказал директор школьного историко-краеведческого музея Владимир Канин.

Школьники и жители Новой Ольховки возложили цветы, венки и памятную гирлянду к монументу. Воинские почести отдали солдаты и офицеры 4-й гвардейской танковой дивизии.

«Наш народ не запугать, не сломать. Поэтому, как бы нас ни пытались запугать, мы здесь — и взрослые и дети. Кто-то приехал сюда, кто-то пришел, и мы точно знаем, что и эта победа будет за нами!» — сказала начальник территориального управления Атепцево Наро-Фоминского городского округа Ирина Волошина.

В школьном музее провели урок мужества на тему «Нет лучше в мире русского солдата».