Митинг ко Дню Победы прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске на Аллее Героев прошел традиционный митинг, посвященный 81-й годовщине Победы. Участниками стали ветераны, школьники, юнармейцы, педагоги, воспитанники спортивной школы «Трудовые резервы» и представители общественных организаций.

Собравшиеся почтили память защитников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу — братской могиле воинов 33-й армии, Наро-Фоминского гарнизона, истребительного батальона, партизан, милиционеров и местных жителей, погибших в боях за город.

На мероприятии прозвучали слова о мужестве, долге и любви к Родине, а также стихи фронтовых и современных авторов. Особой честью стало присутствие участника Великой Отечественной войны Федора Федоровича Рыхлова, который сделал историю живой для молодого поколения.