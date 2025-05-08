Митинг ко Дню Победы прошел у обелиска «Негасимая память сердец» в Видном

В мероприятии принял участие глава Ленинского округа Станислав Каторов.

«С каждым годом, по мере того, как время отдаляет нас от тех трагических лет, мы все сильнее осознаем масштаб героизма советского народа. Мы храним в памяти миллионы погибших, разрушенные города и деревни, невероятные муки и трудности, которые выпали на долю наших предков. Их самопожертвование не было напрасным. Они защитили нашу землю, нашу культуру, наше право на существование. Сегодня мы вспоминаем не только героев Великой Отечественной, но и тех, кто в наше сложное время продолжает их дело, отстаивая интересы России в ходе специальной военной операции», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что участники СВО с честью выполняют воинский долг. Власти Ленинского округа продолжают оказывать помощь семьям. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева запустили масштабную программу по увековечиванию памяти бойцов. На Видновском кладбище установили мемориальный комплекс в честь семи военнослужащих. Гранитные монументы с надгробными плитами были созданы при участии семей погибших. В 2025 году планируют установить еще 10 памятников.