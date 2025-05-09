Митинг ко Дню Победы прошел у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» в Химках

У мемориала «Вечная слава защитникам Родины» в микрорайоне Левобережный в Химках состоялся торжественный митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Горожане почтили память героев возложением цветов и минутой молчания.

Митинг объединил жителей микрорайона Левобережный, учащихся школ, волонтеров. Мероприятие посетили муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День Великой Победы — праздник, который навсегда останется в сердцах каждого из нас. Это не только день памяти и гордости, но и важнейший урок для будущих поколений. Мы обязаны сохранять правду о Великой Отечественной войне, передавать ее детям и внукам, воспитывать уважение к подвигу тех, кто отстоял свободу Родины», — подчеркнула Ирина Спирина.

Наталья Каныгина отметила, что в условиях проведения специальной военной операции связь времен и людей разных поколений приобретает особенное значение.

Митинг у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» стал частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Проект реализуют в Химках с июля прошлого года для объединения жителей разных поколений вокруг общих ценностей: любви к родному городу, стране, уважения к ее культуре и истории.