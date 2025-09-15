Митинг ко Дню памяти жертв фашизма прошел в Воскресенске

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» провели митинг у мемориала несовершеннолетним узникам концлагерей к Международному дню памяти жертв фашизма. Таким образом они почтили память миллионов людей.

Памятную дату установили в 1962 году. Ее приурочили к знаковым событиям — 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, а 2 сентября 1945 года закончилась.

Этот день значим для Советского Союза, а ныне — для России. Многонациональный народ пережил голод, бомбежки и концлагеря. Сохранение этой памяти важно, ведь по мере того, как забываются ужасы войны, начинает возрождаться фашизм, а вместе с этим происходит искажение исторических фактов.

