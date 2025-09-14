Митинг ко Дню памяти жертв фашизма прошел в Дмитрове

В Дмитрове отметили Международный день памяти жертв фашизма. Участники митинга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В акции приняли участие волонтеры Подмосковья, активисты «Движения первых» и студенты техникума.

Участники отметили, что этот памятный день символизирует общую скорбь народов и невосполнимые потери, а также служит напоминаем о трагических последствиях идеологии ненависти и вражды.

Активисты почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

«Такие акции объединяют нас в стремлении беречь мир и ценить великую жертву, принесенную нашим народом. Наша святая обязанность — хранить историческую правду о страшных событиях прошлого, передавать ее из уст в уста и делать все возможное, чтобы ужасы фашизма никогда больше не повторились», — отметил врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Проведение подобных мероприятий способствует укреплению исторической памяти и гражданской ответственности, предупреждая новые угрозы миру и человечности.