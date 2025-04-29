Сегодня 11:43 Митинг ко Дню памяти жертв чернобыльской катастрофы прошел в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

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В сквере на улице Полиграфистов у памятника «Участникам ликвидации последствий аварии ЧАЭС» почтили память жертв трагедии на Чернобыльской АЭС и отдали дань уважения ликвидаторам последствий катастрофы. На мероприятии присутствовали депутаты, участники специальной военной операции, ветераны и молодежь.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции взорвался ядерный реактор. Ликвидировать аварию отправилось больше миллиона человек со всего Советского Союза, в том числе 349 жителей Чехова. На митинг пришли участники тех событий.

«Главная задача не только руководства, но и страны, общественных организаций, нас всех с вами, донести до подрастающих поколений нашу историю: как положительную, так и отрицательную. Историю не переделать, ее надо помнить и чтить», — отметил участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Сергей Глущенко.

За активное участие в патриотических акциях и вклад в развитие «Чернобыльского движения» наградили курсанта клуба «Цитадель» Наталью Глотову. Представитель городской общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» Владимир Паутов вручил ей медаль «Юному патриоту». После минуты молчания в память о героях участники акции возложили цветы к подножию памятника. Ранее церемония прошла и у монумента в Чехове-2.