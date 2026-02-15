Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел во Фрязине

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино

Торжественное мероприятие состоялось у мемориала «Живым и павшим». Его приурочили к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В памятной акции приняли участие ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, представители администрации, общественных организаций и молодежь.

Глава округа Дмитрий Воробьев подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто исполнял интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках, и отметил преемственность поколений защитников Отечества. По его словам, сегодняшние бойцы, участвующие в специальной военной операции, продолжают славные традиции своих предшественников.

Сегодня во Фрязине проживают более 200 ветеранов Афганской и Чеченской войн — людей, которые прошли через суровые испытания. Их личные истории становятся живыми уроками мужества для подрастающего поколения.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

