Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел во Фрязине
Торжественное мероприятие состоялось у мемориала «Живым и павшим». Его приурочили к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В памятной акции приняли участие ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, представители администрации, общественных организаций и молодежь.
Глава округа Дмитрий Воробьев подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто исполнял интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках, и отметил преемственность поколений защитников Отечества. По его словам, сегодняшние бойцы, участвующие в специальной военной операции, продолжают славные традиции своих предшественников.
Сегодня во Фрязине проживают более 200 ветеранов Афганской и Чеченской войн — людей, которые прошли через суровые испытания. Их личные истории становятся живыми уроками мужества для подрастающего поколения.
Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.