Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел во Фрязине

Торжественное мероприятие состоялось у мемориала «Живым и павшим». Его приурочили к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Глава округа Дмитрий Воробьев подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто исполнял интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках, и отметил преемственность поколений защитников Отечества. По его словам, сегодняшние бойцы, участвующие в специальной военной операции, продолжают славные традиции своих предшественников.