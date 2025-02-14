Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в школе № 3 Серпухова

Ученики школы № 3 городского округа Серпухов почтили память воинов-интернационалистов возложением цветов к мемориальным доскам бойцов и минутой молчания. Представитель организации «Боевое Братство» Артур Сиразетдинов рассказал ребятам о героизме своих товарищей.

Патриотическую встречу посвятили памятной дате 15 февраля 1989 года: в этот день завершился вывод советских войск из демократической республики Афганистан.

Школу № 3 в Серпухове посетил руководитель местного отделения Всероссийской организации «Боевое Братство» Артур Сиразетдинов. Гость рассказал учащимся о своих боевых товарищах, которые, как и он, окончив эту школу, поехали защищать границы России во время войны в Афганистане. Военнослужащих Сергея Матюкина и Николая Мухина наградили орденами Красной Звезды и медалями «За отвагу».

Ребята возложили цветы к мемориальным доскам, которые установили на фасаде школы № 3 в 2010 году, и почтили память бойцов минутой молчания.