Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в Лосино-Петровском

Местное отделение партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский, совместно с молодежным центром «Движение» и «Молодой Гвардией Единой России», организовали памятный митинг, который стал значимым событием в рамках партийного проекта «Историческая память». Митинг прошел в Никольском парке у памятника «Воину-освободителю» в годы Великой Отечественной войны, у Вечного огня.

Среди участников были активисты Совета ветеранов городского округа, куратор совета ветеранов территориального отделения пгт. Свердловский Нина Загоруйко, поэтесса Елена Петакова, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети военных лет. В мероприятии также приняли участие депутаты Совета депутатов от фракции «Единая Россия» Вячеслав Кудряшев и Гузаль Данилова, студенты Щелковского колледжа, представители «Волонтеров Подмосковья», Комитета семей воинов Отечества под руководством Светланы Алиферовой и местное отделение «Боевого братства».

Ветераны специальной военной операции и жители города собрались, чтобы отдать дань уважения всем солдатам. Участники митинга услышали слова благодарности и признательности тем, кто сражался за Родину, а также о важности сохранения исторической памяти.

«Эта знаменательная дата объединяет ветеранов, родных и близких тех воинов, которых уже нет с нами. История никогда не забудет мужество и отвагу российских солдат. Защита Отчизны — священное право каждого», — отметил Алексей Дьяконов, куратор партийного проекта «Историческая память».

После завершения программы участники почтили память павших минутой молчания, что стало символом единения всех присутствующих. Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню — символу вечной памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость страны.