Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в Химках

Патриотическая акция состоялась в сквере Марии Рубцовой. У мемориала собрались жители округа, ветераны афганской войны, представители общественной организации «Боевое братство» и других ветеранских объединений.

В мероприятии приняли участие кадеты школы № 8 имени Матвеева. Руководитель школы Ольга Игнатьева отметила, что подвиг воинов-интернационалистов служит примером мужества и верности долгу для подрастающего поколения. По ее словам, сохранение исторической памяти помогает молодежи осознавать ценность мира и ответственности перед страной.

В этот день участники вспомнили события, связанные с памятной датой, и почтили минутой молчания павших бойцов. Кадеты прошли торжественным маршем по аллеям сквера, после чего состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».

Дата 15 февраля связана с завершением в 1989 году вывода советских войск из Афганистана. Этот день посвящен всем военнослужащим, исполнявшим служебный долг за пределами страны, в том числе в Сирии и других горячих точках мира.