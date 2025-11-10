Митинг ко Дню памяти погибших сотрудников МВД прошел в Солнечногорске

В ОМВД России по городскому округу Солнечногорск состоялась траурная церемония. Она была приурочена ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей.

У мемориала собрались родные и близкие погибших, ветераны, члены Общественного совета, а также руководство и личный состав ОМВД. На мероприятии присутствовали и ученики лицея № 1 и гимназии № 6, а также представитель духовенства.

Настоятель Михайло-Архангельского храма в д. Вертлино протоиерей Дионисий провел панихиду по ушедшим.

«Склоняя головы перед светлой памятью героев, мы чтим тех, кто отдал свою жизнь, защищая мир и покой наших сограждан. Их подвиг навсегда останется в сердцах жителей и служит примером самоотверженности и верности долгу. Вечная память и вечная слава погибшим героям!», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Участники церемонии почтили память минутой молчания, после чего возложили цветы к памятнику. После официальной части состоялась встреча в неформальной обстановке, где руководство ОМВД пообщалось с вдовами и матерями сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.