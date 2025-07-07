Митинг ко Дню памяти народного ополчения прошел в Химках

У мемориала «Защитникам Отечества» в Химках прошла церемония возложения цветов в честь Дня памяти народного ополчения. В церемонии приняли участие депутат Московской областной думы Михаил Раев, представители местных властей, общественники и горожане.

Во время мероприятия собравшиеся вспомнили подвиги бойцов, которые добровольно вступили в ряды народного ополчения. Минутой молчания участники почтили память павших, после чего возложили цветы к мемориалу.

«День памяти народного ополчения — это возможность почтить память тех, кто, не имея военной подготовки, встал на защиту Родины. Эти люди — учителя, врачи, рабочие — показали пример истинного патриотизма и гражданской ответственности. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Памятное мероприятие стало еще одним напоминанием о значимости сплоченности и гражданской ответственности в периоды испытаний. Участники подчеркнули: память о героях — это не только история, но и основа для воспитания будущих поколений.

«Патриотические мероприятия, посвященные таким историческим событиям, необходимы для воспитания подрастающего поколения. Они помогают нам сохранить историческую память, передать молодежи ценности патриотизма», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.