Митинг ко Дню памяти народного ополчения прошел в Богородском округе

День памяти народного ополчения отмечается 6 июля в Московской области. В этот день вспоминают подвиг героев, которые в 1941 году встали на защиту столицы и помогли остановить врага на подступах к Москве.

Юнармейцы «Центра допризывной подготовки молодежи» Богородского округа совместно с представителями Совета ветеранов округа отправились в «Атлант-парк», чтобы почтить память героев-земляков и возложить цветы к памятнику воину-освободителю, установленному на территории производственно-складского комплекса. В ходе поездки ребята посетили все памятные места округа, связанные с формированием народного ополчения.

Напомним, что 4 июля 1941 года было подписано постановление о создании дивизий народного ополчения, а уже шестого числа началось формирование первых 12 дивизий, которые спустя несколько недель отправились на фронт. В первые дни войны более тысячи человек из Ногинского района (ныне — Богородский округ) подали заявления «на фронт» и влились в состав знаменитой восьмой Краснопресненской дивизии народного ополчения.