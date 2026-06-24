Митинг ко Дню памяти и скорби провели в Воскресенске

В День памяти и скорби, 22 июня, жители Воскресенска собрались у мемориала «Вечный огонь», чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Ровно 85 лет назад началась самая страшная и кровопролитная война, унесшая миллионы жизней.

В преддверии этой даты на мемориале увековечили еще пять имен земляков: Кудрявцев А.В., Курс К.К., Сусанов И.А., Царев С. И., Шарапов А. В. Теперь их фамилии навечно вписаны в историю родного края.

«Сегодня мы склоняем головы перед подвигом наших дедов и прадедов. Их мужество и стойкость навсегда останутся для нас нравственным ориентиром. И сегодня, когда наши воины вновь отстаивают свободу и независимость Родины, мы как никогда ясно понимаем: сила народа — в единстве и верности памяти предков», — отметил глава Воскресенска Алексей Малкин.

Участники церемонии возложили цветы к подножию монумента и почтили память всех павших минутой молчания. Они отдали дань уважения тем, кто отдал жизнь, защищая Родину, трудился на заводах и полях, боролся за жизнь раненых в госпиталях. Память об этом бессмертном подвиге навсегда останется в сердцах воскресенцев.