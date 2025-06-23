Митинг ко Дню памяти и скорби прошел в Химках

22 июня в городском округе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Участники возложили цветы к мемориалам и зажгли свечи в рамках всероссийской акции.

В Химках состоялось массовое возложение цветов к памятникам воинской славы. После минуты молчания глава округа Елена Землякова обратилась к собравшимся.

«Это наша общая боль и напоминание о той высокой цене, которую заплатили наши деды и прадеды за свободу и независимость Родины. Мы склоняем головы перед памятью миллионов погибших, вспоминаем каждого, кто не вернулся с полей сражений, кто прошел через ужасы военных лет, кто своим мужеством, трудом и стойкостью приближал Победу», — отметила глава городского округа Елена Землякова.

Среди присутствующих были депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, представители Совета депутатов Химок, военный комиссар Арсен Темиров, члены Ассоциации ветеранов СВО, иеромонах Леонтий (настоятель храма мученика Уара), имам Камиль Маннапов (председатель мусульманской общины).

Накануне, 21 июня, в сквере имени Марии Рубцовой прошла всероссийская акция. Жители зажгли тысячу свечей в память о погибших. Организатором выступил партийный проект «Единой России» «Историческая память».