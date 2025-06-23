Митинг ко Дню памяти и скорби прошел в деревне Нефедьево в Красногорске

Памятное мероприятие, несмотря на проливной дождь, собрало у мемориала в Нефедьеве несколько десятков участников. Среди них были ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, школьники и студенты.

Митинг посвятили памяти тех, кто отдал свои жизни, защищая Отечество. Мемориал установлен на месте, где осенью и зимой 1941 года стояли насмерть и не уступили фашистам ни пяди родной земли бойцы 9-й стрелковой гвардейской дивизии. Деревни Нефедьево и Козино тогда стали ближайшим рубежом обороны Москвы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в местном совете депутатов Богдан Андриянов напомнил, что в этом году отмечается 80-я годовщина Великой Победы. «Очень важно помнить истоки, от которых она берет начало. Хочу выразить благодарность всем, кто, несмотря на погоду, находится здесь, на рубеже обороны Москвы, тем самым отдавая дань памяти героям, отцам и прадедам», — сказал депутат.

Участники митинга почтили героев минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и венки.