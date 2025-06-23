Митинг ко Дню памяти и скорби прошел в Балашихе

В Балашихе 22 июня состоялся митинг, посвященный 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло у мемориального комплекса на площади Славы и собрало представителей власти, ветеранов и жителей округа.

На траурном митине у Вечного огня в Балашихе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, Герой России, президент Ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк, депутаты городского совета, представители администрации, ветераны и жители округа приняли участие в церемонии.

«22 июня — один из самых скорбных дней в нашей истории. Началась страшная, кровопролитная война, унесшая миллионы жизней. Мы вечно будем помнить подвиг наших предков и благодарны тем, кто и сегодня защищает Родину. Вечная память героям», — отметил Сергей Юров.

Митинг начался с минуты молчания в память обо всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны. Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню, выразив благодарность ветеранам и защитникам Отечества.

В годы войны с территории Балашихи на фронт ушли более 20 тысяч человек, почти 9 тысяч из них не вернулись домой. День памяти и скорби ежегодно отмечается 22 июня по всей России, когда проходят памятные мероприятия, зажигаются свечи и возлагаются цветы к памятникам, чтобы сохранить память о поколении победителей в сердцах потомков.