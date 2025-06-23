Митинг ко Дню памяти и скорби прошел у памятника партизанскому отряду в Серпухове

Торжественное возложение цветов к мемориалу партизанскому отряду «Смерть фашизму» в Серпухове прошло в День памяти и скорби. Для гостей подготовили выставку вооружения и работу полевой кухни.

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Игорь Суровиков, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, участники патриотических объединений, воспитанники Дворца культуры «Исток» и жители муниципалитета. Они почтили память участников Великой Отечественной войны.

Программа прошла на партизанской стоянке. Для гостей подготовили выставку вооружения и фронтовую поляну с кашей и чаем из самовара.

Партизанский отряд «Смерть фашизму» создан во второй половине 1941 года. Он состоял из жителей Серпуховского района. Команда базировалась в лесу на Балабановском шоссе. Партизаны разгромили около сотни немецких солдат, их обозы и огневые точки, захватили трофеи, уничтожили линии связи, передавали важные данные 49-й армии Советского Союза. Никто из участников отряда за время службы не погиб.