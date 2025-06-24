Митинг ко Дню памяти и скорби прошел на площади Славы в Подольске
В годы Великой Отечественной войны из Подольска на фронт ушли более 40 тысяч человек, половина из них не вернулась домой. Заводы днем и ночью выпускали продукцию для фронта. В День памяти и скорби горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Славы.
«В Великой Отечественной войне воевал мой прадед. Я им очень горжусь», — сказал ученик Быковской школы имени Д. И. Зернова Илья Береговой.
На памятнике отразили оборону Ильинского рубежа Подольскими курсантами. К монументу также возложили цветы.
«Пятого октября мальчишки, которые были чуть старше нас, смогли защитить подступы к Москве ценою своей жизни», — добавила ученица 10 класса школы № 18 имени Подольских курсантов Юлия Пайкина.
Множество улиц названы в честь героев Великой Отечественной войны. Большинство из них располагается в микрорайоне Кузнечики. Здесь установлена стела «Населенный пункт воинской доблести». У мемориала прошел митинг памяти с минутой молчания, исполнением гимна России и возложением цветов.
На мероприятие приехал полковник в отставке Михаил Жаринов. Его сын недавно погиб на полях специальной военной операции.
«Это великая скорбь. Особенно для нашего района, города. Подвиг Подольских курсантов помнят все. Все должны равняться на них. Наши дети и внуки должны эту память потребить и продолжать дальше в своих делах», — сказал Михаил Жаринов.