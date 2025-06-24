Митинг ко Дню памяти и скорби прошел на площади Славы в Подольске

В годы Великой Отечественной войны из Подольска на фронт ушли более 40 тысяч человек, половина из них не вернулась домой. Заводы днем и ночью выпускали продукцию для фронта. В День памяти и скорби горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Славы.

«В Великой Отечественной войне воевал мой прадед. Я им очень горжусь», — сказал ученик Быковской школы имени Д. И. Зернова Илья Береговой.

На памятнике отразили оборону Ильинского рубежа Подольскими курсантами. К монументу также возложили цветы.

«Пятого октября мальчишки, которые были чуть старше нас, смогли защитить подступы к Москве ценою своей жизни», — добавила ученица 10 класса школы № 18 имени Подольских курсантов Юлия Пайкина.