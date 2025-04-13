Митинг ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей прошел в Химках

Церемонию возложения цветов и памятный митинг провели у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках. Участниками стали представители администрации округа, молодежных объединений, ветераны, участники спецоперации, депутаты и неравнодушные жители муниципалитета.

Собравшимся напомнили о значении памятной даты. Так, международный день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно отмечают 11 апреля. Именно в этот день в 1945 году узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание против охраны. Вскоре лагерь освободили союзные войска.

«Это особенная дата, напоминающая всему человечеству о страшных страницах истории Второй мировой войны, о миллионах жертв нацизма и о героизме тех, кто сражался за свободу и жизнь», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Митинг прошел в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что ее цель — объединить разные поколения вокруг общих ценностей.

«Воспитание патриотизма и исторической памяти у молодого поколения — приоритетная задача современного общества. Через подобные мероприятия формируется осознание важности мира, справедливости, силы духа и стойкости, которые проявили наши предки», — добавила муниципальный депутат Ирина Спирина.