Митинг ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск прошел в Балашихе

На площади Славы в Балашихе прошло торжественное мероприятие, посвященное 22 января — Дню освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. В числе участников митинга были депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, ветераны, депутаты городского Совета, студенты и кадеты.

Участники мероприятия почтили память погибших, возложив цветы к Вечному огню. Это символическое действие стало данью уважения тем, кто отдал свои жизни за свободу страны.

«Освобождение Подмосковья стало решающим фактором успеха контрнаступления советских войск под Москвой. То, что сделал наш народ, стало символом стойкости и истинного патриотизма. С праздником, дорогие друзья!» — сказал Николай Черкасов, обращаясь к собравшимся.

Московская область была освобождена 22 января 1942 года после 93 дней оккупации. Именно в этот день под командованием генерала Николая Дронова была освобождена Уваровка — последний крупный населенный пункт Подмосковья, находившийся под контролем немцев.