Митинг ко Дню освобождения Подмосковья от фашистов прошел в Ногинске

Митинг, посвященный Дню освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков, прошел на площади Победы в Ногинске. Завершение контрнаступления советских войск под Москвой — событие, ставшее переломным в истории Великой Отечественной войны и всей страны.

Участники возложили цветы к стеле «Населенный пункт воинской доблести» и почтили память тех, кто ушел на фронт и не вернулся, кто трудился в тылу, приближая Победу. В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Богородского округа, волонтеры, представители администрации округа и жители.

Для Богородского округа эта дата наполнена особенным, глубоким смыслом. Жители Ногинска в те грозные дни самоотверженно строили оборонительные рубежи.

Именно здесь, по планам врага, должно было сомкнуться кольцо вокруг Москвы. Цифры говорят сами за себя: из 81 тысячи жителей Ногинска почти половина ушла на фронт, 15 тысяч не вернулись. Пятеро ногинчан стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней, орденами и медалями награждены 10 тысяч воинов. В Богородском крае жили, учились, служили почти 50 героев, удостоенных высшей награды Родины.

«Сегодня мы отдаем дань уважения прошлому, героям, которые обеспечили будущим поколениям возможность мирно жить и трудиться. Память о наших героях должна жить вечно. Российские солдаты и офицеры в разные исторические времена героически отстаивали независимость, свободу и самобытность Родины… Жители округа должны знать имена своих героев-земляков, проявивших доблесть и мужество», — отметил председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.