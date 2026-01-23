Митинг ко Дню освобождения Подмосковья от фашистов прошел в Коломне

22 января в России отметили 84-ю годовщину полного освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. В связи со значимой датой в Мемориальном парке городского округа Коломна прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

Почтить память героев, кто ценой невероятных усилий и собственных жизней остановил врага на подступах к столице в суровую зиму 1941–1942 годов, собрались жители округа, представители администрации, Совета ветеранов и Союза пенсионеров, депутаты, молодогвардейцы, волонтеры и молодежные активисты.

«Битва за Москву стала переломным моментом войны, развеявшим миф о непобедимости гитлеровской армии. Сегодня мы вспоминаем подвиг всех, кто встал на защиту родного края: солдат и ополченцев, жителей оккупированных деревень, рабочих коломенских заводов, которые в нечеловеческих условиях ковали оружие для фронта. Именно за этот беспримерный трудовой подвиг 20 мая 2021 года Коломне было присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“, — отметил начальник управления социальных коммуникаций администрации городского округа Сергей Барабанов.