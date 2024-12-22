Митинг ко дню освобождения от захватчиков прошел в деревне Судниково

В деревне Судниково Волоколамского округа отметили годовщину освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Торжественный митинг прошел на Аллее Памяти.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в ходе битвы под Москвой. Советской армии удалось отбить немецких захватчиков от границ столицы. Одним из первых освобожденных населенных пунктов стала деревня Судниково.

Память защитников почтили дети, молодежь и ветераны.

«Мы стоим у братского захоронения. Здесь покоятся люди разных возрастов, мест рождения, национальностей, званий, красноармейцы и партизаны. Мы низко кланяемся тем, кто принес счастье свободы в деревню Судниково. Светлая им память», — сказал заместитель главы Волоколамского округа Алексей Шевченко.

Участники мероприятия возложили к подножию памятника венок и живые цветы.