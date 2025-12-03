Митинг ко Дню Неизвестного солдата прошел в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В России каждый год 3 декабря отмечают День Неизвестного солдата. В Чехове у братской могилы и мемориального комплекса «Воин-Победитель» состоялся памятный митинг.

Комплекс открыли на территории старого кладбища ровно 50 лет назад. На мраморных плитах высекли имена тех, кто боролся и погиб в военные годы.

Почтить память павших воинов и возложить цветы к мемориалу пришли глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, представители духовенства, администрации, ветераны, волонтеры и неравнодушные жители. Митинг возглавил благочинный Чеховского церковного округа, настоятель монастыря Вознесенская Давидова пустынь игумен Сергий (Куксов).