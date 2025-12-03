Митинг ко Дню Неизвестного солдата прошел в Чехове
В России каждый год 3 декабря отмечают День Неизвестного солдата. В Чехове у братской могилы и мемориального комплекса «Воин-Победитель» состоялся памятный митинг.
Комплекс открыли на территории старого кладбища ровно 50 лет назад. На мраморных плитах высекли имена тех, кто боролся и погиб в военные годы.
Почтить память павших воинов и возложить цветы к мемориалу пришли глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, представители духовенства, администрации, ветераны, волонтеры и неравнодушные жители. Митинг возглавил благочинный Чеховского церковного округа, настоятель монастыря Вознесенская Давидова пустынь игумен Сергий (Куксов).
«Скорбная дата напоминает нам о хрупкости мира и необходимости не только чтить свою историю, но и воспитывать молодое поколение на примерах истинного патриотизма и любви к Родине. Неизвестный солдат — это символ защитника Отечества, который отдал жизнь за мир и свободу народа. Сейчас, в условиях специальной военной операции, бойцы проявляют лучшие качества: мужество, стойкость, самоотверженность, верность воинской присяге», — отметил Михаил Собакин.
Благодаря работе поисковых отрядов, число неизвестных солдат в муниципалитете сокращается. Так, в этом году удалось захоронить останки еще двух бойцов.