Митинг ко Дню неизвестного солдата прошел на Бородинском поле в Можайске

Торжественный церемониал организовали у захоронения русского воина, погибшего во время взятия Парижа в 1814 году. Участниками стали активные жители Можайска.

Участники почтили минутой молчания память солдат, отдавших жизни за Родину. Также провели поминальный молебен. Далее прозвучали три памятных залпа. После активисты возложили к могиле Неизвестного солдата венки и красные гвоздики.

Далее группа студентов в белых маскхалатах прошла по специальному маршруту протяженностью 4,5 км, посетив укрепления и памятные места двух Отечественных войн.

К событию присоединились глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, герой СВО Роман Гомыляев, директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев, муниципальный депутат Василий Овчинников, а также студенты местного техникума, общественники и военнослужащие.

«Бородинское поле — вечный памятник стойкости наших бойцов. Именно эту историю мы обязаны сохранить и не дать переписать. Наша молодежь помнит и чтит подвиги предков», — сказал Денис Мордвинцев.