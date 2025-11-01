Митинг ко Дню народного единства прошел в Коломне

Возле памятника великому князю Дмитрию Донскому прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню народного единства. Участники мероприятия, среди которых были депутаты, представители духовенства, общественных, патриотических и молодежных организаций, почтили память героев, чье мужество стало залогом освобождения русской земли.

Директор военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль» Александр Егоров отметил, что русские воины всегда были готовы встать на защиту родины.

«Здесь, на Коломенской земле, Великий князь Дмитрий Донской собирал дружину перед началом решающей битвы с Золотой Ордой. Именно здесь зародилась сила, способная объединить раздробленные русские земли против общего врага. Поэтому сегодня мы вновь приходим сюда, чтобы отдать дань уважения героям прошлого и напомнить себе о важности единства и готовности защитить свою страну», — добавил Александр Егоров.

Участники митинга возложили цветы к памятнику Дмитрия Донского в знак уважения к исторической памяти.