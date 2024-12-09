Митинг ко Дню героев Отечества прошел в сквере памяти ветеранов в Балашихе

В митинге приняли участие депутаты Совета Вячеслав Крылов и Дмитрий Карбышев — внук Героя Советского Союза генерала Дмитрия Михайловича Карбышева.

Жители микрорайона и юнармейцы гимназии № 1 возложили цветы к мемориальному камню. Сквер установили на улице Карбышева в декабре 2022 года, а в мае 2023 — мурал с портретом генерала, побывшего в плену, и три информационных стенда.

«Мы давно хотели сделать такие стенды, потому что многие жители видят портрет Карбышева, но ничего не знают о его жизни и подвиге. Первый стенд посвящен его истории, второй — балашихинскому батальону народного ополчения, который сформировался в начале войны из рабочих местных предприятий и студентов пушно-мехового института, а третий стенд посвящен Алексею Васильевичу Баландину, чье имя носит наша гимназия № 1», — пояснила председатель комитета территориального общественного самоуправления «Южный-7», руководитель волонтерской группы «Добрые сердца Балашихи» Светлана Волостнова.

Дмитрий Карбышев — автор научных публикаций по военной истории и военно-инженерному искусству. Герой Советского союза прошел русско-японскую и Первую мировую войну. Во время Великой Отечественной он находился в Гродне в Беларуси. Там он инспектировал строительство фортификационных сооружений. Захватчики взяли его в плен в августе 1941 года. За время войны он был в восьми концлагерях, где нацисты пытались склонить его к предательству. В Маутхаузене Дмитрия Карбышева после зверских пыток отправили на мороз в числе 500 других заключенных и облили ледяной водой. От этого он погиб.

Отметим, День героев Отечества отмечают в России ежегодно 9 декабря. Памятную дату утвердили Федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменений в Федеральный закон „О днях воинской славы и памятных датах России“».

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