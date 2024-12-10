Митинг ко Дню Героев Отечества прошел у мемориала в Химках

В городском округе Химки у мемориала «Защитникам Отечества» прошел митинг. Присутствующие возложили цветы в память о воинах нашей страны.

Жители Химок узнали о значении памятной даты и истории ее возникновения. Присутствующим показали архивные фотографии и фронтовые письма военнослужащих в разные исторические периоды.

«Мы с гордостью вспоминаем героев Отечества, которые в разные времена и эпохи защищали свободу и независимость нашего государства. Именно они показали пример силы духа, несгибаемой воли, мужества и патриотизма», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Мероприятие провели под эгидой масштабной программы «Успех в единстве поколений». Ее реализуют в округе с начала июля. Главная цель проекта — привлечение внимания молодежи к истории нашей страны.

«Российская армия чтит героические традиции прошлого. Новыми подвигами она доказывает свою верность присяге и Отечеству. Так, в ходе специальной военной операции наши бойцы демонстрируют мужество и стойкость, защищая мирное население и обеспечивая безопасность границ нашей Родины», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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