Митинг к годовщине вывода войск из Афганистана прошел в Чехове

Советский Союз вывел войска из Афганистана 36 лет назад, Десятилетлетняя военная кампания оказалась долгой и трудной. В Чехове память воинов, защищавших нашу Родину, почтили минутой молчания и возложением цветов к Закладному камню.

Мероприятие собрало множество людей: представителей администрации, благочиния, ветеранов, депутатов, юнармейцев, волонтеров и местных жителей. И каждый из них склонил голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за свою Родину.

«Такими мероприятиями как сегодня, мы отдаем дань уважения людям, которые не жалея себя, идут и защищают Родину. Наши бойцы за всю историю каждый раз приходили на помощь слабым. Каждый раз отстаивали нашу независимость, наш суверенитет», — сказал глава муниципалитета Михаил Собакин.

Церемония возложения цветов к памятнику воинам-землякам стала символом благодарности и гордости за тех отважных воинов, которые защищали и продолжают защищать безопасность нашей страны.

«Это памятная дата. Она каждый год была, есть и будет. Я думаю, что наши дети, внуки и правнуки будут эту дату отмечать», — заявил член правления местного отделения «Боевого братства» Сергей Анфногенов.