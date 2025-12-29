Митинг к годовщине ввода советских войск в Афганистан прошел в Воскресенске

Акция памяти «Афганистан — наша память и боль» состоялась у мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах. В памятном мероприятии поучаствовали представители администрации Воскресенска, общественники, ветераны-участники боевых действий, матери погибших солдат, местные жители и молодежь военно-патриотического клуба «Шторм».

Митинг приурочили к 46-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Перед собравшимися выступили заместитель главы городского округа Воскресенск Дмитрий Лебедев, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Сергей Слепов, председатель Совета ветеранов и почетный гражданин округа Василий Дацюк, руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Также руководитель отделения общества «Боевое братство» в округе Сергей Устинов вручил благодарности «За активную гражданскую позицию» активным представителям организации. После состоялась лития по погибшим. Ее совершил благочинный 2–го Воскресенского благочиннического округа председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Сергий Рыбаков.

Затем участники возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.